Corse : l'île menacée par les déchets de plastique

Les océanographes tirent la sonnette d'alarme : le plastique fini trop souvent au fond des océans. La mer Méditerranée est aujourd'hui l'une des plus polluées. Selon les dernières estimations du Fonds Mondial pour la Nature, près de 600 000 tonnes de plastique seraient déversées chaque année dans la Méditerranée. En Corse, l'une des destinations les plus prisées des touristes, les effets sont de plus en plus visibles.

La traque des déchets est lancée

Si François Galgani sort en mer, ce n'est pas pour profiter du paysage, mais pour traquer le plastique. Cet océanographe expérimente un nouvel outil pour évaluer l'ampleur du phénomène de pollution. Un engin autonome, équipé d'une caméra sous-marine, qui va prendre une photo toutes les 5 secondes, pendant 8 jours. "Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des mesures automatiques et de vérifier s'il y a des zones d'accumulation de plastique", explique-t-il. La Méditerranée reste la mer la plus polluée au monde.

