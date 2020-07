Coronavirus : port du masque obligatoire à partir du lundi 20 juillet

Entrer dans un commerce sans masque, c’est terminé. Dès le lundi 20 juillet, il sera obligatoire. À Merville-Franceville (Calvados), les clients n’ont pas encore le réflexe. Dans une boulangerie, c’est la vendeuse qui fait le rappel à l’ordre. Les récalcitrants, s’exposeront à une amende de 135€.



Les promeneurs doivent se masquer à cause de l’ affluence

Au Grau-du-Roi (Gard), le maire a pris de l’avance et la règle est plus stricte. Depuis samedi 18 juillet, pour circuler dans la rue piétonne aussi, les promeneurs doivent se masquer à cause de l’affluence. C’est une mesure de précaution supplémentaire mise en place pour un mois. Les commerçants craignent des répercussions sur leur chiffre d’affaires. Dans les Côtes-d’Armor aussi, à Plérin, le port du masque est obligatoire sur le marché. C’est un arrêté pris par le maire par sécurité.

Le JT

Les autres sujets du JT