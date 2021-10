Consommation : les emballages plastiques proscrits à partir de 2022

À partir du 1er janvier 2022, l'interdiction des emballages en plastique pour la majorité des fruits et légumes entrera en vigueur. Cette décision surprend et divise au sein des acheteurs.

D'ici le début de l'année 2022, les emballages plastiques pour les fruits et légumes seront proscrits de nos rayons. Leur disparition se fera progressivement, pour le plus grand plaisir de certains clients : "C'est une bonne chose pour la planète, il va falloir s'y mettre" ; "Je ne vois pas la nécessité de mettre du plastique, on peut largement s'en passer", peut-on entendre.

La décision divise pour un motif hygiénique

Aujourd'hui, plus d'un tiers des fruits et légumes frais sont emballés, ce qui équivaut à deux milliards de déchets par an. La seule alternative reste de favoriser l'achat en vrac, qui laisse perplexe certains clients qui préfèrent les emballages en plastique : "C'est beaucoup plus propre d'éviter que tout le monde touche à tout. Après je ne sais pas si c'est bon pour la planète ou pas (...) mais je me dis que ça n'a pas été tripoté par tout le monde", déclare un client.