Consommation : comment s'assurer de la qualité d'une huile d'olive ?

Sur les étals des marchés provençaux, l’huile d’olive est incontournable : on la trouve absolument partout. Il en existe des dizaines, mais il n’est pas toujours évident de connaître sa provenance, ou de savoir si elle est issue de l’agriculture biologique. Pour un couple qui examine une bouteille devant les caméras de France 3, jeudi 25 mars, les précisions manquent pour s'assurer de la qualité du produit.



Aucun produit chimique pour l'huile bio

Annabelle Heine, vendeuse d’huile d’olive, décortique plus aisément les étiquettes. Tout en désignant une bouteille, elle explique que cette dernière n’est pas bio. Toutefois, elle est bien française. Elle se saisit d’une seconde, l’observe et note que celle-ci est bien biologique, puisqu’on remarque le logo spécifique. Pour obtenir le label bio, des normes précises existent. Un producteur du Var, Olivier Roux, s’est converti au bio. Il ne peut ainsi plus utiliser aucun produit chimique.