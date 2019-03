Climat : les lycéens se mobilisent

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Avec le décalage horaire, ce sont les lycéens de Nouvelle-Calédonie qui ont lancé cette journée pour le climat. Il y a eu un défilé bruyant à Nouméa, qui s'est terminé jusqu'au siège du gouvernement. Le débat était prévu à l'avance, et les revendications sont concrètes. "J'espère vraiment que le débat qui a eu lieu aujourd'hui ne va pas finir aux oubliettes, que le gouvernement va en tenir compte. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur", explique un militant.

Blocages et déchets

L'ambiance était bien plus fraîche à Paris, vendredi 15 mars. Des étudiants et lycéens s'étaient donné rendez-vous à la défense, où ils ont bloqué l'accès au siège de la Société Générale, à l'heure de pointe. "On est ce matin dans la Société Générale pour dénoncer ses investissements dans les énergies fossiles et polluantes", explique une lycéenne. La journée d'actions prend diverses formes, comme à Bédarieux (Hérault) où des groupes avaient organisé une journée de ramassage des déchets.

