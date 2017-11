Cinq questions sur la pêche électrique, accusée d'appauvrir les pêcheurs français

La pêche électrique provoque des remous. Des marins-pêcheurs des Hauts-de-France se réunissent au port de Calais, lundi 27 novembre, afin de décider d'une éventuelle action pour protester contre la pêche électrique, alors que l'Union européenne doit en réexaminer les règles. Décriée pour sa trop grande efficacité et son impact sur l'environnement, cette pratique inquiète les pêcheurs français, qui déplorent une baisse des stocks de poisson. L'association environnementale Bloom a déposé plainte début octobre contre les Pays-Bas, qui auraient, selon elle, dépassé les limitations légales. Franceinfo fait le point.

1 Qu'est-ce que la pêche électrique ?

La pêche électrique se pratique avec des chalutiers à perche, destinés à récupérer les poissons vivant au fond de la mer. Au bout de la perche, qui sert de lest, des câbles équipés d'électrodes envoient des impulsions électriques dans les sédiments. Les poissons, telles que les soles, sont attirés puis étourdis afin d'être plus facilement récupérés dans les chaluts.

Interdite dans l'espace marin de l'Union européenne depuis 1998 par un règlement en faveur de la conservation des ressources, cette pratique bénéficie de dérogations depuis 2007. Et le 21 novembre dernier, la Commission sur la pêche du Parlement européen a voté, à 23 voix contre 3, en faveur d'un possible développement de la pêche électrique. Ce qui suscite l'inquiétude des pêcheurs et des associations.

2 Pourquoi les pêcheurs français se mobilisent-ils ?

Les pêcheurs dénoncent une concurrence déloyale de certains marins néerlandais, qui épuiseraient les réserves de poissons en mer. "Nous laissons les navires hollandais détruire et piller sans états d'âme nos fonds marins", a renchéri le député du Nord Paul Christophe dans l'hémicycle. La pêche électrique ne doit pas être installée sur plus de 5% de la flotte de chalutiers à perche, selon la réglementation. Pourtant, les Pays-Bas en utiliseraient sur 28% de ce type de bateaux, selon l'ONG Bloom.

Les marins qui utilisent les techniques conventionnelles affirment être désavantagés. "Je ne peux plus me servir de salaire, lâche un pêcheur à France 2. Actuellement, je vends mon bateau." Selon Bloom, plusieurs pêcheurs ont déjà fait faillite.

3 Pourquoi des associations s'y opposent-elles ?

Les reproches faits à l'encontre de la pêche électrique sont nombreux. "Il n’existe pratiquement pas de quantification de l’impact de la pêche électrique, par exemple sur les poissons électro-sensibles (requins et raies), mais aussi sur les œufs, les juvéniles, le plancton, la physiologie des poisons, la chimie de l’eau, etc.", explique l'association Bloom sur son site. Très efficace, la pêche électrique est accusée d'épuiser les ressources halieutiques.

La technique est aussi considérée comme brutale par ses détracteurs. "La pêche électrique explose le dos, l’arête dorsale des cabillauds", déplore auprès de franceinfo Stéphane Pinto, vice-président du comité des pêches des Hauts-de-France. Et selon une étude du ministère de l'Agriculture néerlandais, citée par Bloom, "entre 50 et 70% des cabillauds de grande taille capturés par les chaluts électriques avaient la colonne vertébrale fracturée".

4 Que répondent les défenseurs de cette forme de pêche ?

"Ce sont des brûlures de froid, ça n'a rien à voir avec la pêche électrique", a rétorqué un pêcheur néerlandais devant des photos de poissons brûlés que lui montrait un journaliste de France 2. Si ces pêcheurs défendent leur technique, c'est que, pour certains, les gains s'élèvent à "20% de plus", selon eux.

Outre de meilleurs rendements et des revenus plus élevés, les défenseurs de la pêche électrique avancent aussi des avantages... écologiques. Comme l'explique Bloom, ils assurent que leurs dépenses en carburant sont "divisées par deux" par rapport à celles d'un chalut conventionnel. "L’engin étant plus léger, explique l'association, son impact moindre sur l’habitat est également mis en avant" par les promoteurs de la pêche électrique.

5 Quelle est la position de la France ?

La France "s'opposera à toute levée de l'interdiction de cette technique, au-delà de la dérogation limitée actuelle" de la pêche au chalut électrique, a affirmé le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. "Aujourd'hui, l'impact du chalut électrique n'est pas suffisamment documenté pour permettre de justifier un assouplissement du cadre réglementaire", a-t-il estimé. Selon le député du Nord Paul Christophe, l'Union européenne doit se prononcer sur le sujet lundi 27 novembre.