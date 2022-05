Chaleur : comment préserver sa santé

Ouvrier de chantier, jardinier ou encore déménageur... Des travailleurs qui doivent mener à bien leur tâche malgré les très fortes températures. Selon l'Institut national de recherche de sécurité, en extérieur, une température supérieure à 28 degrés est considérée comme un risque pour la santé des salariés. "Le premier risque, c'est que la température monte rapidement et que notre corps ne soit pas acclimaté. Ensuite, il y a la durée de la vague de chaleur qui est fatigante pour l'organisme", confie Damien Mascret, médecin consultant pour France Télévisions.

"Il faut trouver des îlots de fraîcheur"

En cas de canicule, mieux vaut proscrire la course. Avec l'effort, le corps monte en température. En période normale, l'air extérieur, plus frais, permet de la réguler. Mais en cas de forte chaleur, le corps n'arrive plus à se refroidir et il est en surchauffe. "Il faut trouver des îlots de fraîcheur, des endroits où l'on va se rafraîchir", précise Damien Mascret. Il ne faut pas non plus oublier de bien s'hydrater.