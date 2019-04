CARTE. Pollution des écoles à Strasbourg et dans son agglomération : vos enfants sont-ils concernés ?

Après Marseille et l'Île-de-France, une nouvelle étude révèle le taux de pollution près des écoles à Strasbourg en Alsace.

L'ONG Greenpeace alerte sur la pollution de l'air au dioxyde d'azote à proximité des écoles et des crèches de Strasbourg, rapporte France Bleu Alsace mardi 2 avril. Selon l'ONG, un tiers des établissements étudiés, soit 126 crèches ou écoles, se trouvent à moins de 200 mètres d'une zone dépassant le niveau légal de dioxyde d'azote, un gaz nocif pour la santé principalement issu des moteurs diesel en ville. 20 écoles et crèches se trouvent même à moins de 50 mètres d'une zone polluée.

La carte interactive de Greenpeace superpose la carte de la pollution de l'air extérieur au dioxyde d'azote produite par Atmo Grand Est pour l'année 2017 et la carte de 126 établissements accueillant des enfants (écoles maternelles, élémentaires et primaires, crèches, halte-garderies, multi-accueils, micro-crèches, etc.).

La voiture responsable de la pollution

L'association rappelle que le principal responsable est le trafic routier, à 58%. Selon Greenpeace les risques sont importants pour les enfants : "Ils sont beaucoup plus sensibles au dioxyde d'azote que les adultes, car leurs organes sont encore en formation. Et comme ils sont petits, ils sont aussi plus proches du sol et donc à portée de cette pollution", explique à France Bleu Alsace Lucille Auger, porte-parole de Greenpeace à Strasbourg.

Une carte scolaire de la pollution de l'air à Marseille, suivant la même méthode, avait été publiée mercredi dernier par Greenpeace. L'association Respire s'était elle aussi intéressée aux 12 520 établissements scolaires d'Île-de-France dans une carte interactive publiée également la semaine dernière.