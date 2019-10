Caraïbes : les sargasses, un fléau à combattre

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Un paradis... ou presque. Chaque été depuis presque dix ans, les plus belles plages des Caraïbes sont envahies par les sargasses. "Tout est paradisiaque, excepté les algues, qui donnent trop de démangeaisons", confie ainsi cette touriste. Un cauchemar aussi pour les habitants, victimes parfois de maux de tête et de vomissements. Ces algues se forment au large de l'Afrique, elles prolifèrent avant d'atteindre les côtés des Caraïbes. À l'été 2018, la nappe de sargasses s'étendait sur 8 850 kilomètres.

Un désastre écologique

Les sargasses sont aussi un fléau écologique pour la faune marine car de nombreux poissons et tortues, par exemple, sont étouffés par les algues. En se décomposant, les sargasses dégagent une odeur pestilentielle qui chasse les touristes. Les scientifiques s'interrogent sur les causes de leur prolifération. "Comment ces algues se forment, pourquoi il y en a autant ? Est-ce à cause de la température, des nutriments, ou du sable du Sahara ? Il y a beaucoup théories", confie Birgitta Van Tussenborek, chercheuse à l'université autonome du Mexique.

