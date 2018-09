Cantines : menus végétariens à l'école

Au menu de ce midi : céleris, perles de blés sauce minestrone et tartes aux pommes. Le menu semble diviser les enfants. Ces repas végétariens sont élaborés à la cuisine centrale de Lille (Hauts-de-France), trois jours à l'avance. 40 000 entrées, plats et desserts sortent chaque jour de ces fours et ces marmites. Pour concocter ces plats végétariens, les cuisiniers ont dû se replonger dans les livres de recettes pour plaire aux enfants.

30% de produits locaux et 20% de produits bio

Avoir moins de viande dans les plats est aussi l'assurance de faire des économies. Jusqu'à 30 centimes en moins qu'un repas classique. Moins cher et tout aussi nourrissant, puisque l'équilibre nutritionnel des plats est conservé. Les parents d'élèves sont plutôt convaincus. Pour une des mères de famille de l'établissement, les enfants prennent une "bonne habitude" en apprenant à "manger sain". Avec plus 30 % de produits locaux et 20 % de produits bio, c'est un premier pas pour redécouvrir le bien-mangé à la cantine.

