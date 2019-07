Canicule : un bond spectaculaire des températures cette semaine

La bulle de chaleur n'épargnera que "la pointe et la côte nord de la Bretagne", selon Météo France. Dans ce contexte, protéger les plus vulnérables est impératif.

La canicule est de retour. Des températures "spectaculaires" sont attendues dans le sud de la France dès lundi 22 juillet, et des records de chaleur sont à prévoir à Paris en milieu de semaine. 21 départements du Sud-Ouest et du Centre-Est ont été placés en vigilance orange. "Nous n'attendons pas de pics de chaleurs à 45/46°, mais les régions au nord de la Loire seront cette fois beaucoup plus concernées", a indiqué Météo-France le 21 juillet.

La ministre de la Santé inquiète pour les Français

D’après le prévisionniste de Météo-France Etienne Kapikian, à Paris, "le record absolu historique est menacé (40.4°C le 28 juillet 1947)". Entre mardi et jeudi, la bulle de chaleur doit s’étendre à toute la France, n'épargnant que "la pointe et la côte nord de la Bretagne". Les températures devraient baisser dès vendredi.

En réaction à ces annonces, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn a demandé la diffusion "dès lundi matin sur les antennes télévisuelles et radiophoniques des spots rappelant les conseils de prévention". Au micro de franceinfo le 19 juillet, la ministre s’était dite inquiète pour les personnes les plus vulnérables, mais aussi pour "les Français standards qui payent le prix fort de cette canicule, car ils font moins attention".

Air frais, hydratation… Nos conseils

Pour faire face à cette vague de chaleur et protéger les plus faibles, quelques précautions s’imposent. Nourrissons, personnes âgées et malades sont particulièrement exposés aux coups de chaleur. Pour eux, il faut éviter de sortir aux heures où le soleil est au plus haut, entre midi et 16 heures. Il est également impératif de ventiler les pièces, ainsi que de fermer les rideaux et les volets.

N’hésitez pas à vous rendre dans des endroits climatisés (cinéma, supermarchés…) pour faire baisser votre température. Enfin, hydratez-vous ! Il est conseillé de boire un à deux litres d'eau par jour, surtout chez les personnes âgées, qui ne ressentent pas la sensation de soif. Cela représente huit à dix verres espacés dans la journée.

La plateforme d'information "Canicule info service" est accessible au 0800 06 66 66 (numéro vert).