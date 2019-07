Canicule : les températures seront élevées cette nuit

Il a fait jusqu'à 40 degrés mardi 23 juillet à Poitiers (Vienne). "Il n'y aura pas d'air frais cette nuit. Le thermomètre ne devrait pas descendre en deçà des 21-22 degrés. C'est donc une température minimale suffisante pour parler de canicule. Ici à Poitiers, comme dans la plupart des départements français, à part le pourtour méditéannéen ou la Bretagne, il fera par exemple 15 degrés à Brest, la chaleur sera étouffante. La plupart des départements français à l'intérieur des terres sont concernés par la canicule", explique Hugo Puffeney en direct de Poitiers.

Une baisse des températures attendue pour vendredi

Les températures minimales devraient osciller entre 18 et 23 degrés. Une nuit étouffante et la situation devrait être similaire dans la nuit de jeudi 25 à vendredi 26 juillet, avant le retour vendredi d'une météo orageuse et de la baisse des températures.

Le JT

Les autres sujets du JT