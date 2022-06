Canicule : les solutions d'une école pour protéger les enfants de la chaleur

Dès ce jeudi 16 juin au matin, les rayons du soleil ont commencé à chauffer la cour de récréation d’une école située à Lyon (Rhône). Alors la directrice a arrosé le sol pour gagner un peu de fraîcheur. "Les récréations sont plus courtes, pas d’activités, pas de vélos, pour ne pas qu’il se fatigue", explique Roselyne Louise-Touitou, directrice de l’école. 34°C sont attendus cet après-midi.



Profiter de l’extérieur tôt

Une enseignante profite de l’extérieur avec ses élèves quand les températures sont encore supportables. "On profite de la fraîcheur. Les enfants peuvent courir, se défouler, jouer. Comme ça, ils sont calmes et quand on rentre en classe la classe est fraîche et la cour commence à chauffer", explique Eva-Joy Aimé, enseignante. Les enfants eux-mêmes sont sensibles à la question, gourde en main et chapeaux sur la tête. La vigilance est renforcée sur la fatigue des enfants.