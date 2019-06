Canicule : les fausses et vraies bonnes idées pour se protéger

Faut-il boire de la bière pour se désaltérer ? Prendre des douches glacées ? Renoncer au sport ? Les réponses de médecins.

En cette semaine de météo exceptionnelle – de telles températures n’avaient pas été enregistrées depuis 1947 à cette période de l’année-, chacun y va de ses recommandations plus ou moins avisées pour se rafraîchir. Conseils de grand-mère, contenus peu rigoureux sur le Web… Le point sur les idées reçues sur la canicule.

Boire de l’eau en très grande quantité ?

Il est important de bien s’hydrater en buvant de l’eau mais sans exagération ! En général, 1,5 à 2 litres par jour suffisent. "Pour savoir si l’on est correctement hydraté, il suffit d’observer les urines : trop foncées, il faut boire davantage, très claires comme de l’eau il vaut mieux diminuer sa consommation", précise le Dr Matthieu Calafiore, généraliste à Wattrelos. Le risque en buvant trop, c'est l’hyponatrémie: un trouble de santé qui survient lorsque la quantité de sodium dans le sang est insuffisante. Cela touche surtout les plus âgés. "Les premiers signes d’une hyponatrémie sont la nausée, la céphalée et le dégoût de l’eau", rappelle le Dr Mathias Wargon, urgentiste à Saint-Denis.

Un thé chaud ou un verre d'eau glacée ?

" Cela n’a pas d’importance, c’est selon le goût de chacun, ce qui compte c’est de boire de l’eau !" estime le Pr Françoise Forette, gériatre. Mais il ne faut pas non plus boire une eau glacée. "Si l’eau est très froide, le corps va chercher à fabriquer de la chaleur pour faire remonter la température du liquide, c’est contre-productif", fait remarquer le Dr Matthieu Calafiore. Le thé et le café ont des propriétés diurétiques, il ne faut donc pas en abuser.

Passer la journée sans manger ?

C’est une mauvaise idée, l’organisme a au contraire besoin d’être fourni en énergie. En revanche, privilégiez des aliments gorgés d’eau comme la pastèque, le concombre, le melon ou les tomates et éviter les plats trop riches. "Ne serait-ce que transpirer demande de l’énergie au corps il faut donc lui fournir de l’énergie. Par contre, comme les repas riches en graisses demande davantage d’énergie pour être digérés, il faut plutôt privilégier un repas léger riche en fruits et légumes", estime le Dr Matthieu Calafiore.

Renoncer au sport ?

C’est en effet préférable. "Quand on fait du sport, la température corporelle augmente, on se désydrate (…) Il faut donc être raisonnable et ne pas faire de sport en ce moment", recommande le Dr Matthias Wargon. Ce, même à la nuit tombée, si la température dépasse encore les 24 degrés.

Une bière bien fraîche à siroter à l’ombre ?

Aller prendre une bière bien fraîche entre amis est tentant lorsqu’il fait chaud… Mais comme tous les alcools, la bière a un effet déshydratant. Son caractère particulièrement diurétique aggrave même la situation. "Ce lundi aux urgences, le premier patient que nous avons reçu pour une hyperthermie, était un patient qui avait trop bu et qui était resté au soleil", témoigne le Dr Wargon. L’apéritif entre amis oui, mais préférez une citronnade à l'alcool !

Prendre plusieurs douches froides ?

Oui, cela peut être un bon moyen de se rafraîchir, à condition que la température de l’eau soit juste quelques degrés en dessous de la température du corps. "Il vaut mieux commencer par une eau tiède et abaisser progressivement la température afin d’éviter un choc thermique", recommande ce généraliste de Wattrelos. Avant d’ajouter : "il faut imaginer que la peau est un peu comme une espèce d’éponge : si l’eau est trop froide les pores se resserrent et les vaisseaux sanguins se refroidissent moins bien".

Régler la climatisation à 20° ?

Il faut adapter la température réglée à celle qu’il fait à l’extérieur et ne pas provoquer un écart trop important. Maximum 8 degrés de différence. Pour les locaux non équipés en climatisation, placer ses pieds dans une bassine d’eau fraîche et se mouiller la peau régulièrement fonctionnera tout aussi bien et sans conséquences pour la planète !

Dormir avec un ventilateur orienté vers le visage ?

Non, le ventilateur ne doit pas être placé trop prêt du visage, au risque de dessécher les muqueuses, la gorge. "Il vaut mieux le reculer de quelques mètres et placer une bassine d’eau et de glaçons devant celui-ci pour humidifier l’air", estime le Dr Mathias Wargon.

Pour tout complément d’information, une plateforme d’information "canicule" est joignable en composant le 0800 06 66 6. L’appel est gratuit de 9h à 19h depuis un poste fixe.