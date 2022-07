Canicule : la végétalisation pour lutter contre la chaleur dans les villes

Des grandes villes, comme Tours et Angers, misent sur la végétalisation pour créer des îlots de fraîcheur.

Tous les ans, les records de températures sont battus en France. Les villes doivent s’adapter à ce nouveau climat. À Tours (Indre-et-Loire), chaque année, les écoles sont végétalisées. Soit six pour le moment. Des arbres ont été plantés, ainsi qu’un potager. L’opération est vertueuse. Du côté d’Angers (Maine-et-Loire), c’est le vert, partout, pour lutter contre la chaleur. Dans la capitale du végétal, il faut compter 100 m² de verdure par habitant, soit le double de la moyenne nationale.

Des routes blanches aux États-Unis

Près des habitations, selon la couverture végétale, la température peut baisser de deux à quatre degrés. Un revêtement aux teintes claires et perméable aux pluies remplace le goudron. Une autre option a été privilégiée aux États-Unis. À New York et à Los Angeles, les routes sont recouvertes de peinture blanche. À San Francisco, c’est même devenu obligatoire en 2005 pour les bâtiments commerciaux neufs ou à chaque rénovation.