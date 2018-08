Canicule : des spots de prévention diffusés

Penser à s’hydrater ! C’est le message en vogue ces derniers jours et dans les jours à venir avec la canicule qui est de retour sur tout le pays. À Bastia (Haute-Corse) par exemple, la municipalité a installé un brumisateur à ciel ouvert, un peu de répit pour ces agents de sécurité : "on boit beaucoup d’eau, on a des casquettes normalement et on met de la crème solaire", concède cette femme.



Spot de prévention durant tout l’épisode

Dans les maisons de retraite, la décision de ne pas s‘exposer au soleil a été prise. Les activités en intérieur sont alors privilégiées : "on ne ressent pas tellement la fatigue ni la chaleur, on est soignés aux petits oignons", avoue une patiente. À la télévision et la radio, une campagne de prévention a été lancée. Elle vise les personnes les plus vulnérables. Le but : éviter déshydratation. Elle sera diffusée pendant tout l’épisode de canicule.

