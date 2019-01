Bébés nés sans bras : des questions après trois nouveaux cas dans les Bouches-du-Rhône

Combien d'enfants sont nés en France sans mains, bras ou avant-bras ? C'est la question qui se pose à la suite de la révélation de trois nouveaux cas de jeunes filles, nées avec des malformations des membres supérieurs en 2016. Trois cas recensés dans les Bouches-du-Rhône, dans les environs de l'étang de Berre. "On a découvert à la naissance la malformation de notre fille. Lors des échographies il n'y avait aucun souci", explique la maman de l'une des trois filles.

"On souhaite un recensement"

"On nous dit que ces malformations arrivent, qu'il y a d'autres cas en France", ajoute-t-elle. Mais cette mère s'est interrogée quand a éclaté l'affaire des bébés nés sans bras à l'automne dernier. Elle a dans la foulée contacté des associations, et cherche à comprendre. "On souhaite un recensement national, mais aussi qu'il y ait une enquête pour savoir s'il y a des causes environnementales", demande cette maman.

