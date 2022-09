Automobile : à Rouen, il n’est plus possible de circuler dans certaines zones avec une vignette Crit’air 4 ou 5

À Rouen et dans les communes alentour, il n’est plus possible de circuler avec une voiture ayant une vignette Crit’air 4 ou 5, jeudi 29 septembre. Explications.

À Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime), les automobilistes ont droit à un nouveau panneau, depuis trois semaines. Il s’agit d’une signalisation qui autorise l’accès à certaines zones de la ville uniquement aux véhicules classés 1, 2 ou 3, mais exclut les plus polluants, les Crit’air 4 et 5. Ces zones de faibles émissions divisent les conducteurs. "J’ai été obligé de changer de voiture. Si je n’avais pas eu l’argent, j’aurais fait comment ?", interroge l’un d’eux. Une autre conductrice est plus mesurée : "Des voitures de 99, je suis désolée, mais il faut les dégager. Ce sont plus des voitures, ce sont des poubelles pour moi."

13 communes concernées

Cette nouvelle réglementation s’applique à 13 communes de la métropole de Rouen (Seine-Maritime). Aucune dérogation n’est possible. L’interdiction est valable sept jours sur sept et 24 heures sur 24. De quoi déclencher la colère de certains automobilistes. Il y a un mois, 300 personnes ont manifesté à Rouen.