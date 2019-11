Antibiotiques : la consommation est repartie à la hausse en France

Les antibiotiques occupent une place de choix dans les pharmacies. Avec l'automne, les prescriptions sont de plus en plus nombreuses. À la fin des années 1990, la France fait partie des plus gros consommateurs d'antibiotiques au monde, mais les scientifiques alertent sur l'émergence d'une résistance de staphylocoques et de pneumocoques. En 2001, Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, lance le premier plan antibiotique : "Non seulement ce n'est pas nécessaire, mais c'est contre-productif, car nous créons des résistances"

"Les antibiotiques, c'est pas automatique"

Les premières campagnes de l'assurance maladie apparaissent sur le petit écran. La consommation des antibiotiques baisse, puis repart à la hausse avec +5,4% depuis 2010. Aujourd'hui encore, le slogan "les antibiotiques, c'est pas automatique" est toujours d'actualité.