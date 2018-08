Amiens : l'hôpital psychiatrique en grève

68e jour de grève pour l'équipe soignante de l'hôpital Pinel à Amiens (Somme). Dans cet établissement psychiatrique, une opération bouteille à la mer a été lancée lundi 20 août pour enfin obtenir plus de moyens. Le personnel gréviste appelle au soutien de la population. Les citoyens sont invités à écrire un message de soutien avant de le placer dans une bouteille.

"On fait du gardiennage"

Le mouvement a débuté fin juin à la suite de la fermeture d'un quatrième service au sein de l'hôpital. En colère, ils dénoncent le manque de moyens et la pénurie de soignants. "Le plus souvent maintenant, on est deux pour s'occuper de 25-26 patients, dans des services de 20 lits. À deux, on ne peut plus donner de soins, on fait du gardiennage", explique Chrystèle Leclerc, déléguée CGT. Parmi leurs revendications : la création de 60 postes alors que de son côté, l'Agence régionale de santé n'en propose que 10. Elle a aussi prévu une enveloppe d'un million d'euros. Insuffisant selon les syndicats qui demandent l'annulation de la dette de l'établissement. Elle s'élève à 12 millions d'euros. Sans réponse favorable, les grévistes ont décidé de poursuivre l'occupation du site 24h sur 24.

Le JT

Les autres sujets du JT