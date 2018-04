Allergies : pic des consultations avec l'arrivée des beaux jours

Avec le retour des beaux jours, les allergies reviennent ! Des millions de Français sont concernés. On estime que 30% de la population serait sujette aux allergies respiratoires, notamment à cause des pollens. "Ils ont les yeux qui piquent, le nez qui coule. Généralement, ce sont des gens qui font ça tous les ans", constate Jonathan Bronner, pharmacien, au micro de France 2 ce lundi 16 avril.

En quelques jours, la carte de vigilance aux pollens a viré au rouge vif, dans une grande partie nord-est de la France. Soleil et vent ont accentué leur dissémination, particulièrement les pollens de bouleaux. Des informations que l'on va retrouver dans cette petite boîte : un collecteur de pollen installé sur le toit du centre hospitalier de Lille (Nord). Bouleaux, frênes ou cyprès, on retrouve trois espèces très présentes en ce moment et très irritantes pour les personnes allergiques. Pour s'en protéger : quelques gestes simples parmi lesquels, ne pas mettre son linge à sécher dehors. Le phénomène devrait se poursuivre encore trois à quatre semaines, en fonction des conditions météo.

