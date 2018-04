Allergies : les pollens sont de retour

Difficile de rester enfermé, quand soleil et ciel bleu font enfin leur apparition. Pourtant, avec le printemps, voici revenue la saison des éternuements et autres crises d'asthmes. Les responsables sont le pollen de bouleau, de frêne ou de charme, particulièrement allergisant et de plus en plus présent, surtout au nord d'une ligne entre Bordeaux (Gironde) et Lyon (Rhône).

Les gestes à adopter

Les personnes sensibles doivent se protéger avec des gestes simples, comme ceux que nous conseille Béatrice Benabes, allergologue : "Ouvrir ses fenêtres le matin, éviter de sortir et de faire du sport dans les périodes les plus chaudes de la journée et ne pas mettre son linge à sécher dehors". On estime que 10 à 20% de la population est allergique aux pollens, d'arbres et de plantes herbacées. La saison délicate s'achèvera avec la fin de l'été.

Le JT

