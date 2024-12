Allergies : le Réseau national de surveillance aérobiologique, faute de subventions, se dit menacé de disparition

Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) lance un cri d'alerte, rapporte France Inter samedi 7 décembre. L'association, connue pour informer les pharmaciens, les médecins et tous les allergiques, n'a pas perçu ses subventions habituelles du gouvernement en 2024 : 250 000 euros de la part des ministères de la Santé et de la Transition écologique. Le RNSA a lancé le 18 novembre un appel aux dons pour tenter de survivre.

"On est vraiment menacé de disparition en cette fin d'année", confirme Samuel Monnier, ingénieur au RNSA. Ces 250 000 euros représentent près d'un quart du budget annuel de cette association née à l'Institut Pasteur en 1985. "Si on disparaissait, les allergiques ne pourraient plus être informés pour adapter leur traitement, pour savoir les bons gestes à suivre sur les pollens et des spores de moisissures en France", avance l'ingénieur, rappelant que les pharmacies utilisent aussi les données RNSA pour "adapter les productions de médicaments et d'antihistaminiques".

Le RNSA travaille aussi en collaboration avec des chercheurs pour mesurer les effets du changement climatique sur les pollens. L'association a lancé un appel à cotisation pour 2025, sur le site helloasso.com.