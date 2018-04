Allergies : des traitements qui ne seront bientôt plus remboursés ?

Ce sont les mêmes symptômes chaque année au printemps. Comme 30 % des Français, cette patiente, sensible au pollen, souffre de rhinite allergique. Ces tests permettent d'identifier précisément les allergènes pour mieux adapter le traitement. Nez qui gratte, yeux qui coulent : les gênes sont bien là. Il faut alors donc rééduquer un système immunitaire devenu anormalement réactif. Les allergologues ont recours à l'immunothérapie allergénique, soit la désensibilisation.

Un traitement à 90 euros par mois en moyenne

Alors que les allergies sont dix fois plus fréquentes que dans les années 1970 et plus graves, la Haute Autorité de santé préconise de moins rembourser cette désensibilisation. "Un traitement comme celui-là va coûter environ 90 euros par mois", souligne le Dr Jean-François Fontaine, président de l'Association nationale de formation continue en allergologie (Anaforcal). "Ce qui fait un reste à charge particulièrement important pour le patient, dès lors que le remboursement passerait de 65 à 15 % parce que la moitié des mutuelles ne prennent pas en charge les médicaments remboursés à 15 %". Les médecins rappellent qu'une allergie mal soignée risque de s'aggraver voire de se transformer en asthme, dont les crises tuent plus de 1 000 personnes par an en France.

