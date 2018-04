Allergies : alerte aux pollens

Si le soleil est de retour, les pollens aussi ! La saison des allergies est donc lancée. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas sensible aux mêmes pollens. Il y a ceux des cyprès, très agressifs, dans le sud de la France, surtout à la fin de l'hiver, aux alentours de janvier et de février. Puis, il y a ceux des bouleaux, dès le mois de mars, dans le Sud-Ouest, des platanes en avril dans le Sud en général, avant la saison des graminées à partir du mois de mai, un peu partout en France. Et ce n'est que le début...

Une application pour en savoir plus

Un Français sur trois est sensible aux pollens. Des pollens de plus en plus irritants. Alors, comment s'y retrouver quand on se promène ? Comment savoir si les essences que l'on croise risquent de nous faire éternuer ? Une application permet de prendre la feuille en photo et d'identifier les arbres et leur potentiel allergisant en fonction de la saison.

Le JT

