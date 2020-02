Allergie au pollen : sept départements placés en alerte rouge

À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, les cyprès sont chargés de pollen, qui part dans l'air au gré du vent. Depuis quelques jours, un appareil collecteur de pollen s'affole. Les concentrations disséminées sont très fortes. L'alerte rouge a été déclenchée dans les Bouches-du-Rhône et dans six autres départements. Le risque d'allergie est très élevé. Pour un spécialiste, le pic est plus court, mais plus violent qu'avant.

Le réchauffement climatique pointé du doigt

Y a-t-il un lien entre le réchauffement climatique et ces allergies au pollen plus fortes et plus fréquentes ? D'après un ingénieur en aérobiologie, c'est bien le cas. "Météo France estime que cet hiver est un des plus doux depuis des décennies et à cause des températures en hausse, des concentrations de CO2 en hausse, les plantes émettent plus de pollen dans l'air", explique-t-il. Pour limiter les risques d'allergie au pollen, le réseau national de surveillance conseille de se laver les cheveux, de fermer les fenêtres en voiture, et de faire sécher son linge en intérieur.

