Alimentation : une application mobile dans les cantines scolaires pour éviter le gaspillage

Jusqu'à 20 kilos de nourriture qui partent à la poubelle chaque jour. Des plats parfois à peine entamés. Dans un lycée près de Lyon (Rhône), 270 repas sont préparés quotidiennement par Fabien Sausse et son équipe. "Il y a du gaspillage tous les jours. On le combat par des systèmes et par notre expérience aussi", explique le responsable de la cuisine.

Un système efficace pour réduire les déchets

Depuis deux ans, une application mobile permet de réserver son repas 24 heures à l'avance. Tous les menus y sont détaillés. Chaque matin, dans son arrière-cuisine, Fabien Sausse fait les comptes. Pour l'heure, 1 élève sur 3 utilise l'application. La direction du lycée a observé une baisse de 18% des déchets sur deux ans. L'application facture au lycée 33 centimes d'euros par repas réservé. En moyenne, le gaspillage alimentaire coûte lui plus du double par plateau-repas selon l'Agence de l'environnement.

