Abeilles : leurs bienfaits thérapeutiques

Le miel est connu depuis des millénaires pour soulager les voies respiratoires. Mais il a une vertu moins connue : c'est un antiseptique. "On l'applique sur les plaies pour accélérer la cicatrisation", explique Valérie Heurtel sur le plateau de France 2. "La technique est d'ailleurs utilisée dans certains hôpitaux en France". Autre produit auquel on prête beaucoup de propriétés : la gelée royale. "C'est ce qui nourrit la reine et les larves dans la ruche. Elle est souvent présentée comme un remède miracle pour renforcer nos défenses immunitaires, comme anti-stress ou comme anti-vieillissement. Certains en font des cures. On peut la consommer fraîche ou sous forme de gélule, mais en vérité, il n'y a pas vraiment de preuve scientifique de son efficacité".

Le venin, un anti-inflammatoire efficace contre les rhumatismes ou les tendinites

Plus surprenant, le venin de l'abeille serait bénéfique. "En effet, c'est un anti-inflammatoire efficace contre les rhumatismes, contre les tendinites aussi, poursuit la journaliste. Le principe est simple ; on dépose l'abeille sur la peau pour qu'elle pique pile à l'endroit qu'il faut soulager. Problème, une fois qu'elle a planté son dard, elle meurt. Donc il y a une autre technique qui consiste à récupérer le venin dans la ruche : on envoie un électrochoc aux abeilles, ça déclenche un réflexe de piqûre, il n'y a plus qu'à collecter le venin". Il pourrait aussi servir de traitement dans la maladie de Parkinson, des études prometteuses sont en cours.

Le JT

Les autres sujets du JT