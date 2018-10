Violences à l'école : les incidents sont-ils en hausse ?

Après la publication d'une vidéo montrant un élève agresser une professeure, des questions agitent le monde enseignant. En plateau, la journaliste Anne-Charlotte Hinet apporte son décryptage. L'an passé, 442 incidents graves dans des collèges et lycées ont été déplorés par jour. "Sur les cinq dernières années, ce chiffre n'a quasiment pas bougé, il est stable", affirme la journaliste.

"40 % sont des violences verbales"

Les incidents graves représentent toutes les atteintes aux biens ou aux personnes commises au sein d'un établissement scolaire. "40 % sont des violences verbales" et "30% sont des violences physiques". Par ailleurs, 3,5% des incidents déclarés sont liés aux armes à feu ou aux armes blanches. Les lycées et collèges professionnels sont les plus touchés par ces violences, "bien souvent situés dans les quartiers les plus sensibles", précise Anne-Charlotte Hinet.

Le JT

Les autres sujets du JT