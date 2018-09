VIDEO. Sur quoi porteront vraiment les cours d’éducation sexuelle ?

Pas d’éducation sexuelle explicite en maternelle

Les cours d’éducation sexuelle font de plus en plus polémique sur le Net. Une circulaire du 13 septembre 2018 dessine les contours de cette éducation à la sexualité. En maternelle et au primaire, il n’y aura pas d’éducation explicite à la sexualité. En revanche, les petits élèves en sauront plus sur l’égalité filles-garçons, la prévention des violences sexistes et sexuelles, la reproduction. D’autres concepts tels que le respect de soi et des autres, la notion d’intimité et de respect de la vie privée et les différences morphologiques seront également abordés.

3 cours par an

Au collège et au lycée, trois séances d’éducation sexuelle sont prévues par an. Les cours porteront notamment sur le respect de son corps et celui de l’autre, les stéréotypes liés au genre et à l’orientation sexuelle, la contraception, la prévention des des grossesses précoces non désirées. Ils seront assurés par un professeur de SVT ou de sciences médico-sociales, qui pourra être accompagné par un intervenant extérieur issu d’une association agréée par l’État.

Il est tout de même spécifié dans la circulaire que les questions intimes et personnelles des élèves ne seront pas exposées en classe.