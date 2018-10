VIDEO. On a testé "TikTok", l'application de play-back qui a détrôné Facebook chez les moins de 16 ans

Dans les années 1980-1990, on chantait sous la douche. Aujourd'hui, on chante en play-back sur TikTok. Enfin, surtout les moins de 16 ans. Comme l'a relevé la 3e édition du baromètre Born Social, cette application musicale où l'on se filme sur des hits a ravi à Facebook la 3e place des applications de réseaux sociaux, avec 2,5 millions d'abonnés en France, selon TikTok. Franceinfo a testé cette application et s'est, un peu, pris au jeu.

Le principe est simple. TikTok, ou "Douyin", qui signifie "courte vidéo vibrato" en Chine, son pays d'origine, permet à ses utilisateurs de créer des courtes vidéos en play-back. Une fois inscrit, vous pouvez tourner vos images en choisissant un morceau dans un catalogue couvrant un vaste champ musical, d'Annie Cordy à Drake en passant par les Beatles. A franceinfo, nous avons cédé à l'appel de Djadja, d'Aya Nakamura, pour notre premier clip.

Des défis quotidiens

Pour rendre plus attrayante notre vidéo de quinze secondes, l'appli propose des filtres et des effets de vitesse, comme sur Snapchat. Une fois notre clip réalisé, nous pouvons choisir de le rendre public sur l'appli, ou de le laisser en privé. Mais il est également possible de défier ses amis, car TikTok propose quasiment un challenge par jour. De "astucechallenge" à "relouchallenge", tout est bon pour se distinguer sur un thème défini ou une même musique.

Et si vous avez un côté acteur qui sommeille en vous, vous pouvez vous lancer dans la comédie en réalisant des sketchs, toujours en karaoké. En Europe, selon un porte-parole de TikTok interrogé dans Le Monde, c'est la comédie, la mode et la beauté qui fonctionnent le plus chez les utilisateurs. En Chine, ce sont les fausses caméras cachées et les sketchs, tandis que les Japonais excellent dans les chorégraphies de groupes.

Une communauté vidéo mondiale en pleine expansion

Lancée en 2016, cette application chinoise a conquis la planète en absorbant, en 2018, Musical.ly. Aujourd'hui, elle revendique 500 millions d'utilisateurs mensuels, essentiellement en Asie. Elle a été téléchargée prés de 46 millions de fois au premier trimestre 2018, selon le cabinet d'analyse Sensor Tower. Bien que la majorité numérique soit fixée à 16 ans, comme le rappelle Cyril Di Palma, le Délégué général de l'association Génération numérique, TikTok cartonne chez les pré-adolescents. Son association vient de sortir un troisième baromètre sur l'étude comportementale de milliers d'élèves du CE2 à la terminale, de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Cette étude révèle un bouleversement dans les plateformes favorites chez les ados et les pré-ados, avec une montée significative de TikTok, qui se démarque d'Instagram et Snapchat.

TikTok s'adresse à des utilisateurs bien spécifiques en ayant une thématique : la musique et la danse. Et draine une population qui peut être moins mainstream [courant dominant] mais qui peut être un peu plus intéressée, un peu plus pointue sur le sujet. Donc on a un effet de niche qui peut expliquer aussi ce phénomène d'engouement. Cyril Di Palma, de l'association Génération numérique à franceinfo

Un succès qui peut aussi s'expliquer par la relative bienveillance qui règne sur cette application. Cyril Di Palma note ainsi que les interactions sont plutôt positives, par rapport à ce qu'on peut constater sur les autres plateformes comme Snapchat ou Instagram. "On a l'impression, en tout cas pour l'instant, qu'il y a moins d'insultes, de moqueries, voire de harcèlement, sur cette plateforme que sur les autres."

Toutefois, Cyril Di Palma relativise le carton de TikTok : "Ce n'est pas parce qu'il y a des millions de comptes qu'ils sont tous actifs. Et les enfants et pré-ados ont tendance à ne pas supprimer leur compte une fois qu'ils n'utilisent plus une application." Il précise par ailleurs qu'il vaut mieux tenir compte du nombre de publications car "il peut y avoir beaucoup plus de gens qui sont inscrits sur Snapchat et pour autant une activité plus grande et en forte croissance sur TikTok."