Pendant un an, "Envoyé spécial" a suivi le combat pour maigrir mené par quatre adolescents, Adil, Kylian, Philippine et Venceslas, dans une clinique privée de Blois. Quand ils n'étaient pas au collège, leur quotidien a été rythmé par les activités physiques, les ateliers de nutrition et la vie en collectivité.

Une injonction de soins

Ils ont tous fait le choix de suivre cette cure, sauf Kylian. Il est ici parce que la justice a décidé d'une injonction de soins le concernant. Un pédiatre a signalé aux services sociaux que ses parents étaient incapables de nourrir correctement leurs enfants, une maltraitance aux yeux de la loi. Leur témoignage est rare, courageux et poignant.

En France, comme dans la plupart des pays développés, on parle désormais d'épidémie d'obésité. Environ 6% de la tranche d'âge des 8-17 ans est concernée.

Un reportage de Perrine Bonnet, Claire-Marie Denis et Mikael Bozo diffusé dans "Envoyé spécial" le 6 octobre 2022.

