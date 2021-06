Elle même adoptée, Amandine Gay a donné la parole à des enfants adoptés à l'étranger dans son documentaire "Une histoire à soi". Pour Brut, elle revient sur son histoire et ses interrogations sur l'adoption. "C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents avaient une sociabilité noire avant que j'arrive", raconte-t-elle. Pour elle, il est extrêmement important qu'une famille d'accueil reconnaisse la différence de son enfant. "Reconnaître que votre enfant est noir, reconnaître que votre enfant est asiatique, reconnaître que votre enfant est latino, et que peut être que du coup elle va avoir des besoins spécifiques, moi j'ai cité les cheveux pour les noirs, ça peut être aussi juste le besoin de connaître sa culture d'origine", développe Amandine Gay.

Les adultes ne se déplacent pas pour les enfants alors qu'ils se déplacent pour un travail. Amandine Gay à Brut.

Amandine Gay s'interroge également sur l'adoption internationale. Et si les adoptants devaient se déplacer et s'adapter à la culture de l'enfant adopté, comment ça se passerait ? "On déplace les enfants parce que c'est plus pratique", estime-t-elle.