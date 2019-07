VIDEO. "J'ai 4 ans et demi, je suis malvoyant" : Le combat d'un enfant atteint du syndrome de Morsier

Joachim, 4 ans, est atteint du syndrome de Morsier, une malformation des nerfs optiques qui provoque chez lui une déficience visuelle sévère. Le jeune garçon est en maternelle dans une école publique à Montigny-lès-Metz et effectue quasiment les mêmes activités que les autres enfants. Malheureusement, son handicap constitue un obstacle à son autonomie et à son apprentissage scolaire. Pour lui venir en aide, une ergothérapeute et une auxiliaire de vie l'entourent au quotidien, tout comme ses parents et Léon, son frère jumeau.

Une famille unie

Déjà, Joachim manie avec aisance la canne blanche et apprend à lire le braille. Son handicap ne l'empêche pas de s'instruire et de jouer avec les autres enfants, notamment avec son frère jumeau avec qui il entretient une relation chaleureuse et bienveillante. "Les deux s'entendent bien, ils ont leur relation à eux, elle est toute naturelle", remarque Sophie, leur mère. Les parents de Joachim ont créé l'association UniVersJo pour sensibiliser au syndrome de Morsier, une pathologie orpheline qui n'est manifestement pas incompatible avec une enfance épanouie.