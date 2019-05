VIDEO."Il faut se battre pour ces enfants" : La députée Perrine Goulet évoque son passé en foyer d'accueil

L'aide sociale à l'enfance est un sujet que la députée Perrine Goulet connaît bien. Après le décès de sa mère, elle a été placée en foyer jusqu'à ses 18 ans. Et c'est un bien triste tableau que l'élue politique dresse de cet environnement. Elle y décrit l'incompétence des éducateurs, les coups bas des pensionnaires mais aussi la brutalité et les "agressions sexuelles" dont elle a été témoin. Un cadre où règne la loi du plus fort et où les "gestes tendres" sont bannis.

Une porte-parole

"Je caresse le doux rêve que des enfants placés comme moi siègent un jour dans l'hémicycle", lance-t-elle à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Perrine Goulet profite de cette sombre expérience et de sa fonction de députée pour lever le voile sur ce qu'elle nomme "les oubliés de la République". La femme politique plaide pour une aide sociale à l'enfance plus égalitaire afin que l'avenir de ces jeunes en difficulté ne soit pas compromis.