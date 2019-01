VIDEO. Enfants placés : le jour de ses 18 ans, Alysia s'est retrouvée à la rue

A Amiens, Alysia fait la manche sur le trottoir. C'est une ancienne enfant de l'ASE, l'Aide sociale à l'enfance, au cœur de laquelle "Pièces à conviction" a enquêté. Malgré un BEP, la jeune fille n'a trouvé aucun travail et ne touche aucun revenu. Sans logement fixe, il lui arrive régulièrement de passer ses nuits dehors. Au moment où le journaliste la rencontre, Alysia a dans sa coupelle… 2,70 euros. Elle trouve ça "déjà bien", même si cela représente à peine de quoi tenir une journée.

Alysia est parfois hébergée par sa tante, son unique soutien familial. Elle a été élevée en partie par sa grand-mère, puis placée à 15 ans dans une famille d'accueil. La jeune fille a perdu ses parents : son père "de maladie", et sa mère "d'un accident de la route" quand elle avait 10 ans. Elle était trop jeune pour "prendre conscience" qu'elle ne la reverrait plus, dit-elle aujourd'hui.

"Tout s'est détruit d'un coup"

Des années de placement, sans vraiment recevoir éducation ni amour. A 18 ans, Alysia a dû quitter sa famille d'accueil. Le seul dispositif qui aurait pu lui permettre une prise en charge jusqu'à ses 21 ans, c'est le Contrat jeune majeur (CJM), mais le département le lui a refusé. C'était le début de trois années de galère.

"Ç'a été un choc terrible, confie Alysia, qui a appris la mauvaise nouvelle le jour de son anniversaire. Moi, je pensais pouvoir avancer tranquillement, et en fait, non. Tout s'est détruit comme ça d'un coup, et je ne savais pas ce que je devais faire."

Extrait de "Enfants placés : les sacrifiés de la République", une enquête de "Pièces à conviction" diffusée le 16 janvier 2019 à 21 heures sur France 3.