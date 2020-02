VIDEO. \"Encore une histoire\", le podcast qui raconte des histoires aux enfants

Pour éloigner le plus possible ses enfants des écrans, le journaliste Benjamin Muller a décidé de créer le podcast "Encore une histoire". Le principe : sa femme et lui s'enregistrent en train de raconter des récits. "Ça les captive mais ils ne sont pas confrontés à un écran", dit-il. Après plusieurs essais, le podcast a été partagé à la famille du couple, à leurs amis et tous ont constaté que cela fonctionnait bien.

La surexposition aux écrans, une question de santé publique ?

"Aux États-Unis, à l'âge de 2 ans en moyenne, un enfant est trois heures par jour devant un écran. En France, à l'âge d'un an, un enfant est une heure par jour confronté à un écran", explique Benjamin Muller lequel assure qu’il s'agit ici d'une question de santé publique. Par exemple, il fait valoir que l'abus des écrans peut causer des troubles du langage. "Quand les enfants entrent au CP, normalement, un enfant doit connaître entre 2500 et 3000 mots de vocabulaire, ce qui est à peu près la base, à un niveau normal qui lui permet d'échanger", développe-t-il. Certains enfants très exposés aux écrans ont quant à eux entre 300 et 400 mots de vocabulaire.