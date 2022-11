Brut.

“Personnellement, j’ai fait un élevage de poux. Ça fait toujours rire les gens, parce que c’est vrai que c’est original.” Catherine Combescot est parasitologue. Afin d’étudier les poux, elle en a élevé pas moins de 10000, dans des pots de yaourt. Elle explique tout au micro de Brut. sur ce sujet qu’elle trouve “passionnant”.

“Ce sont des vampires !”

“Attention! Ce n’est pas réservé aux enfants, les poux, hein”, prévient-elle. “Quand l’un dans la famille a des poux, eh bah, il faut que tout le monde se traite. Il y a cette histoire ahurissante qu’il y a des têtes à poux et des têtes pas à poux. Bah oui, j’ai connu des adolescentes qui, à 19 ans, 15 ans, et des mamies, et des parents: tout le monde peut avoir des poux. Ça fait des millions d’années que l’humanité a des poux. C’est peut-être le seul être vivant qui perdure depuis toujours.”

“Les poux, ça ne saute pas, ça ne vole pas, mais par contre, ce sont des acrobates remarquables. Ils ressemblent aux écureuils qui sautent de branche en branche, même quand la branche est toute fine. Ils ont des pattes qui sont crochues. (...) Ça nous gratte parce que la salive est allergisante. C’est-à-dire que c’est au moment du repas sanguin qu’ils vont injecter de la salive à laquelle vous allez être allergique. Tout est fait chez le pou pour qu’il puisse se nourrir de sang, et exclusivement de sang. Ils n’aiment pas le Pschitt citron, on ne peut pas les aguicher avec autre chose que du sang. Ce sont des vampires !” ajoute la parasitologue.