Valernes : un bistrot en guise de cantine scolaire

C'est sous les platanes du bistrot du village que les élèves de l'école primaire de Valernes se rendent chaque midi pour déjeuner. Cela ne semble pas leur déplaire, surtout en comparaison de l'ancienne cantine. "Il y a tout qui me plaît en fait", résume un élève. Il faut dire que les cuisinières se donnent du mal. La plupart des produits sont achetés directement aux producteurs locaux. Un paysan boulanger du village voisin fournit par exemple un pain bio au levain naturel, à la fois digeste et nutritif.

De nombreux avantages

Tout le village se mobilise pour ce projet éducatif et global. "Proposer des menus équilibrés d'une part, et des produits frais de qualité, c'est un plus pour l'environnement, pour la santé des enfants, et également pour l'économie locale et solidaire", rappelle la diététicienne Anne-Cécile Peyronel. Cette cantine pas comme les autres permet de conserver le bistrot, qui demeure le dernier commerce du village.

