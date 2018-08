Vaccination obligatoire : polémique en Italie

Les scientifiques s'inquiètent d'un risque d'épidémie de rougeole. C'était l'une des promesses de campagne du Mouvement 5 étoiles, le parti antisystème italien. Luigi Di Maio, aujourd'hui vice-Premier ministre, veut supprimer la vaccination obligatoire. Jusqu'à présent, les petits Italiens devaient être vaccinés contre dix maladies, dont la rougeole. À Rome, le Sénat a déjà voté un amendement qui laisse le choix aux parents. Les professionnels de santé de la péninsule sont vent debout contre cette mesure.

L'Italie, pays européen le plus touché par la rougeole

Alors, au nom de la liberté individuelle, faut-il ne plus obliger à vacciner ? Les Italiens sont divisés. L'Italie est le pays d'Europe qui enregistre le plus de cas de rougeole. Sur les 41 000 personnes touchées sur notre continent, 5 000 sont dans la péninsule. Des chiffres qui ne font pourtant pas reculer le nouveau gouvernement. La ministre de la Santé, pourtant médecin elle-même, souffle le chaud et le froid. Elle annonce sans état d'âme que la rougeole fera des morts, et en même temps, qu'elle vaccinera son bébé qui va naître.

Le JT

Les autres sujets du JT