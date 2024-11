Un rapport s'inquiète de l'émergence d'une génération d'enfants coupés de la nature

"Les enfants sortent de moins en moins et consacrent moins de temps à jouer dans la nature", constate le Haut conseil de la famille de l'enfance et de l'âge.

Les mineurs sont de plus en plus des "enfants d'intérieur", élevés entre quatre murs et coupés de la nature, estime le Haut conseil de la famille de l'enfance et de l'âge (HCFEA), dans un rapport publié mardi 12 novembre. "Les enfants sortent de moins en moins et consacrent moins de temps à jouer dans la nature", constate le rapport "Quelle place pour les enfants dans les espaces publics et la nature", qui appelle à repenser la ville "à hauteur d'enfant". "Les temps de présence dans les espaces publics sans l'accompagnement d'un adulte et de jeu à l'extérieur ont diminué au profit d'endroits privés et clos, et d'activités encadrées et sédentaires", selon les auteurs.

"En à peine une génération, on est passé du 'c'est bon de sortir pour les enfants' à des 'enfants d'intérieur'", a observé lors d'une conférence de presse Sylviane Giampino, la présidente du HCFEA, rattaché à Matignon. L'espace extérieur est perçu comme risqué pour les enfants et peu accueillant: peur de la mauvaise rencontre, de l'accident, danger des véhicules motorisés, "trottoirs étroits et encombrés, mal entretenus ou inexistants", voies sans commerce ou sans éclairage, disparition des cours d'immeubles..., recense le rapport.

Quelque 77% des collégiens sont accompagnés pendant leur trajet école-domicile, 60% des trajets domicile-école des enfants et adolescents se font en véhicule motorisé (32% en voiture) contre 38% à pied et 2% à vélo, relève l'instance.