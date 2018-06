Un jeune sur cinq regarde de la pornographie au moins une fois par semaine

C'est ce que révèle une étude sur les addictions des 14-24 ans, qui sera remise aux parlementaires.

Nos ados sont accros au porno. Selon l'étude relayée par Le Parisien vendredi 7 juin, 21% des 14-24 ans regardent des films ou des photos pornographiques au moins une fois par semaine, 9 % une fois par jour et 5 % plusieurs fois par jour. Près d'un garçon sur deux indique en avoir déjà visionné, contre 28% des filles.

"Cela a des conséquences sur le développement des jeunes les plus vulnérables et les moins structurés psychologiquement", avec un "rapport peu adapté à la sexualité" et une "addiction", note le président du Fonds Actions Addictions, Michel Reynaud. Le Fonds, la Fondation Gabriel-Péri (de gauche) et la Fondation pour l'innovation politique (libérale) sont commanditaires de cette enquête, qui sera remise aux parlementaires alors qu’un plan national de mobilisation contre les addictions est en cours de finalisation, note le quotidien.