Un enfant se brûle : quels sont les bons réflexes à avoir ?

Archie, quatre ans, s'est renversé une tasse de thé brûlant sur les jambes. Sa peau s'est alors détachée lorsque son père lui a retiré son pantalon.

Comment réagir si votre enfant se brûle ? Scott Gray, un jeune père britannique alerte sur le site de la BBC des risques des brûlures domestiques. Il raconte l’histoire de son fils Archie, quatre ans, qui s’est renversé une pleine tasse de thé brûlant sur les jambes.

"Sa peau s’est détachée"

Par réflexe son père lui a retiré son pantalon, ce qui a arraché la peau du petit garçon. "J’ai tiré son pantalon et sa peau s’est détachée en même temps. C’était horrible. C’est arrivé si vite" confie-t-il à la BBC.

Heureusement, Scott a vite plongé son fils dans un bain d’eau tiède et l’y a maintenu jusqu’à l’arrivée des secours. L’enfant n’aura donc pas à subir de greffe de peau. "Je suis convaincu que la réaction de Scott a sauvé Archie d’une opération ou d’une longue période de soin et a permis d'éviter les cicatrices sur les jambes" a déclaré à la BBC le docteur Mike Tyler qui a pris en charge le garçon.

Eau tiède et consultation

Et ces accidents causés par des liquides chauds sont de plus en plus fréquents en Angleterre, mais en France également. Alors que faire si votre enfant renverse sur lui un thé ou un café brûlant ?

Tout d’abord, il faut placer la brûlure sous l’eau tiède pendant au moins 15 minutes.

Ensuite, il faut s’assurer que l’enfant ne fasse pas d’hypothermie en le maintenant au chaud. Et surtout, il faut toujours consulter un médecin.

A l’inverse, plusieurs gestes sont à éviter absolument. Il ne faut surtout rien mettre d’autre que de l’eau, surtout pas de pommade ou de crème. Ensuite, il ne faut pas retirer le vêtement quand il est collé à la brûlure.

Et enfin, dernier conseil : toujours être très vigilant quand un enfant est à proximité d’un liquide chaud.