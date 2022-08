Suicide : comment prévenir l’acte chez les adolescents ?

La détresse des adolescents est parfois dure à déceler. Sur le plateau du 19/20, jeudi 25 août, Damien Mascret, journaliste et médecin, explique comment on peut prévenir les passages à l'acte.

Le nombre de suicides ou tentatives est inquiétant chez les adolescents. Mais comment prévenir les passages à l’acte ? "D’abord il faut réagir et ne pas se dire ‘c’est l’âge, ça va passer’. Si vous repérez un changement brutal de comportement chez un enfant ou un adolescent, c'est un signal", alerte Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, jeudi 25 août. Ces changements peuvent être une chute des résultats scolaires ou encore une modification soudaine de l’alimentation.



Appeler le numéro national de prévention du suicide

Dans ce cas, "on choisit un moment calme et détendu pour parler. D’abord, il faut dire à la personne qui semble en souffrance qu’on a remarqué qu’elle n’était plus la même. Cela témoigne de votre inquiétude", conseille Damien Mascret. "Il ne faut pas avoir peur de demander à une personne en souffrance si elle a des idées suicidaires", poursuit-il car "si elle partage ses idées noires avec vous, c’est déjà un premier pas pour aller mieux". Dans ce cas, vous pouvez également contacter le 3114, le numéro national de prévention du suicide.

