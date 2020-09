Sport : les adolescents de 2020 ont 25 % de capacités physiques en moins que ceux des années 70

L’image de l’adolescent moderne plus mou et moins sportif que ses parents ou ses grands-parents est loin d’être si éloignée de la réalité, note France 2, mercredi 23 septembre. En effet, en 1971, les jeunes gens mettaient seulement trois minutes pour engloutir trois tours de stade. En 2020, il leur en faut une de plus. Les adolescents d’aujourd’hui auraient même perdu 25 % de leurs capacités physiques, par rapport à leurs aînés.

25 % de capacités physiques en moins

"Ils donnent un autre sens à la pratique. Ils sont plus dans la recherche de l’immédiateté, du plaisir immédiat donc ce qui serait goût de l’effort à long terme, c’est plus difficile pour eux", estime Jean-Daniel Mirre, éducateur sportif à Bordeaux Athlé. Parfois, les jeunes n’ont tout simplement plus le temps pour continuer le sport. "Avec la prépa, je me suis dit que j’allais arrêter pour vraiment me consacrer aux études", raconte ainsi un adolescent.