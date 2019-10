Sport : le certificat médical pour les enfants bientôt supprimé ?

La course au certificat médical à la rentrée sera peut être bientôt de l’histoire ancienne. Désormais, l’aptitude des enfants au sport pourrait être évaluée tout au long de leur développement par le médecin traitant.

Un suivi au long cours

Cependant, cette suppression ne signifie pas pour autant une absence de contrôle. Elle ne pourra se faire « qu’à partir du moment où il y a un suivi régulier qui est fait par le médecin traitant », explique le Dr Nicolas Barizien, médecin du sport à l’hôpital Foch (92).

« Les 20 consultations avant les 18 ans doivent servir aussi et avant tout à la médecine de la prévention. Et ça c’est un temps particulier que doivent respecter le patient et le médecin. »

Ce suivi régulier par un médecin permettra aux parents de rédiger une simple attestation sur l’honneur autorisant leur enfant à pratiquer un sport.

Le sport, un indispensable pour le développement de l'enfant

L’idée est aussi de faciliter la pratique d’activité sportive. « Ce qui nous importe c’est vraiment que le plus d’enfants possibles pratiquent du sport. C’est absolument fondamental pour leur développement psychomoteur pour le développement social, pour prendre de bonnes habitudes alimentaires et surtout pour lutter contre les maladies de la sédentarité, comme l'obésité, chez l’adolescent », insiste le Dr Nicolas Barizien.

Une visite médicale spécifique restera cependant obligatoire pour certains sports avec des risques particuliers comme le rugby, la plongée, l’alpinisme, le parachutisme ou la boxe.