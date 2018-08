Solidarité : une journée pour les oubliés des vacances

À peines descendus du bus, les enfants se dirigent vers Carnon-Plage, dans l'Hérault. Au fil des minutes, les sourires illuminent les visages des enfants. La baignade fait très vite oublier les 6 heures de voyage depuis Grenoble (Isère). "C'est trop bien, l'eau et bonne, s'enthousiasme une petite fille au micro de France 3. C'est trop beau le paysage." Cette journée de vacances est organisée par le Secours populaire. Elle est destinée aux familles en situation de précarité.

Des souvenirs plein la tête

Pour la plupart des enfants, c'est une bouffée d'oxygène, un moyen efficace d'oublier le quotidien pas toujours facile. "Ça vide l'esprit, constate une jeune fille qui participe au voyage. On ne pense pas à toutes les choses comme quand on est là-bas." La majorité des enfants n'avait pas vu la mer depuis un an. Ils repartiront pour Grenoble en fin de journée, vers 18h30, avec des souvenirs plein la tête.

