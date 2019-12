Soeurs siamoises séparées à Lyon : Bissie et Eyenga vont fêter Noël ensemble

Bissie, la plus petite et fragile des jumelles, sera aux cotés de sa sœur et de sa mère pour Noël. Elles passeront ensemble les fêtes dans leur famille d’accueil de la région lyonnaise, avant de repartir pour le Cameroun en janvier. Bissie a du être opérée d’un cardiopathie le 6 décembre dernier. Une intervention lourde et délicate mais indispensable à sa survie. L’opération s’est bien passée et depuis, la fillette a repris du poids. Elle a donc pu sortir de l’hôpital.

C’est la fin d’un long parcours médical pour ces siamoises nées reliées par l’abdomen avec une partie du foie en commun. Grâce à l’action de l’association La Chaîne de l’Espoir, Bissie et Eyenga ont pu être prises en charge en France. Le 13 novembre dernier, elles ont été séparées lors d’une opération très technique de 5 heures et qui a mobilisé une vingtaine de personnes. Une première pour le service de chirurgie pédiatrique de l’hôpital Femme-Mère-Enfant des Hospices Civils de Lyon.