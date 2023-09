Santé : un nouveau traitement préventif contre la bronchiolite

Durée de la vidéo : 1 min

Le Beyfortus est un nouveau traitement destiné aux bébés de moins d'un an. Une seule injection offre 83 % de protection contre les formes graves de la bronchiolite.

Eviter l'hospitalisation chaque hiver de milliers de bébés victimes de bronchiolite sévère, c'est l'espoir généré par le Beyfortus. Ce dernier est un tout nouveau traitement préventif contre cette maladie qui touche près de 500 000 nourrissons chaque année. Dès ce vendredi 15 septembre, toutes les pharmacies peuvent commander le Beyfortus, qui doit être prescrit par le médecin qui suit l'enfant.

Une épidémie très intense l'hiver dernier

Ce traitement est destiné aux bébés âgés de moins d'un an. Une seule injection de cet anticorps monoclonal offre 83 % de protection contre les formes graves de la maladie. L'hiver dernier, l'épidémie de bronchiolite avait débuté en octobre et avait été très intense en France. Plus de 73 000 nourrissons étaient passés aux urgences et près d'un sur trois avait dû être hospitalisé pour une forme sévère de la maladie.