Santé mentale : un adolescent sur sept présente de graves risques de dépression, selon une étude

Selon une enquête nationale réalisée sur près de 10 000 élèves du secondaire entre 2018 et 2022, un adolescent sur sept présente de graves risques de dépression. La tendance est beaucoup plus marquée chez les jeunes filles.

Un adolescent sur sept présente de graves risques de dépression. C'est le résultat d'une enquête nationale réalisée sur près de 10 000 élèves du secondaire entre 2018 et 2022. Dans le détail, 14% des collégiens et 15% des lycéens sont concernés. La tendance est beaucoup plus marquée chez les jeunes filles, tant au niveau de la santé mentale que du sentiment de mal-être global. Le risque de dépression est trois fois plus élevé chez les filles au collège, et deux fois plus au lycée. Quant aux pensées suicidaires, elles ont augmenté de sept points chez les filles et de quatre chez les garçons.

Une augmentation à partir de la période du Covid-19

Mais alors, comment les parents peuvent-ils faire face au mal-être de leurs enfants ? La pédopsychiatre Karine De Leusse indique qu'il faut "repérer déjà quand ça a commencé" en cherchant les "signes" de ce mal-être. Les auteurs de l'enquête précisent que l'instabilité émotionnelle des adolescents a commencé à augmenter à partir de la période du Covid-19.